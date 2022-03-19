Через 10-12 дней российские войска достигнут пика и не смогут продолжать атаку – генерал США

Он также уверен, что Путин не применит ядерное оружие.

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что в течение 10-12 дней у России закончатся ресурсы для ведения наступательных действий в Украине, поэтому президент Владимир Путин будет пытаться "заморозить" ситуацию на местах.

Об этом американский генерал рассказал в интервью Deutsche Welle.

"Если я прав, в течение 10-12 дней российские войска достигнут пика. Они больше не смогут продолжать атаку. Они, очевидно, захотят заморозить то, что они завоевали", – сказал Ходжес.

"Именно этот момент мы должны использовать. У нас будет лучшая переговорная позиция, и мы должны требовать, чтобы они (россияне – ред.) вернулись не только к периоду до 24 февраля, но и к тому, о чем говорил президент Байден: что украинский суверенитет является приоритетом для США, что россияне должны покинуть Крым, должны покинуть Донбасс", – добавил экс-командующий армии.

В то же время он убежден, что Путин не воплотит свои угрозы о применении ядерного оружия.

"Я не верю, что Кремль использует ядерное оружие. Во-первых, Путин не сможет сделать это сам. Я не верю, что окружающие его люди на самом деле заинтересованы в ядерной угрозе", — сказал Ходжес.

Он также раскритиковал Запад за чрезмерную осторожность в действиях и недостаточную военную поддержку Украины. По мнению генерала, Россия не намерена втягивать НАТО в войну.

"Мы слишком много говорим о том, что мы не можем и чего не будем делать – и недостаточно о том, что мы можем сделать. Вспомните резню в Сребренице. Европейские войска под мандатом ООН стояли за пределами города, а войска сербов убили восемь тысяч боснийских мужчин и мальчиков. Я не хочу, чтобы мы снова стали частью чего-то подобного", – подчеркнул экс-командующий армии США в Европе.

Напомним, накануне американский политолог Фрэнсис Фукуяма написал в своей статье, что Россия идет к полному поражению в Украине. Фукуяма утверждает, что Путин очень просчитался, недооценив решимость страны сопротивляться оккупации, кроме того, на это у президента РФ также нет достаточно военных ресурсов.

ТСН.ua

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