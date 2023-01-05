Через 12 часов должны были захватить правительственный квартал: Резников – о секретных указаниях Кремля

Резников рассказал о секретных приказах Кремля за 12 часов контролировать правительственный квартал в Киеве.

У командиров российских десантников были секретные приказы, что за 12 часов с момента нашествия враг должен был контролировать правительственный квартал в Киеве.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью в рамках общенационального телемарафона.

По его словам, многие страны мира считали, что Украина падет через 72 часа после вторжения.

"Я собственными глазами видел секретные приказы командиров десантников российских спецподразделений, которые должны были за 12 часов контролировать правительственный квартал в Киеве с момента нашествия. Но как понимаете, если я его увидел, то он было взят с тела убитого этого десантника нашими представителями сектора безопасности и оброны", – сказал Резников.

По его словам, в мире думали, что война в Украине – это когда "маленькая советская армия воюет с большой советской армией, где маленькая обречена на поражение".

Однако наша страна показала, что современная, обновленная украинская армия воюет совершенно не по-советски: применяет креатив, свободу, ощущение нормальных демократических отношений между подразделениями, между командованием, имеет поддержку всего народа и единство военно-политического руководства.

"Когда президент Украины сказал: "Мне не нужно такси, мне нужно оружие". И это был сигнал для всех. Правительство на месте, депутаты на месте, армия на месте, весь сектор обороны на месте, волонтеры, врачи, спасатели, железнодорожники. Это вся страна. Украина показала, что мы не сдадимся. Главной нашей ценностью является свобода, а наших европейских партнеров – безопасность", – подытожил Резников.