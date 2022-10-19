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Через 15 лет Россия может расколоться на несколько других государств – украинский историк

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Через 15 лет Россия может расколоться на несколько других государств – украинский историк

Фото: Associated Press

На территории России через 15 лет может быть несколько государств. На границах между Россией и Европой будет проходить зона безопасности.

Через 15 лет Россия может расколоться на несколько других стран. В то же время, на границах между РФ и Европой будет построена зона безопасности.

Об этом в интервью ТСН рассказал украинский историк Александр Палий.

“На территории России может быть несколько государственных образований. А на границах между Россией и Европой будет зона безопасности, где российских вооруженных сил не будет. Это будет результатом войны. Но это не отрицает тот факт, что Москвы может не быть. Это возможно при нынешней политической верхушке”, — подчеркнул Александр Палий.

В то же время, по его словам, Белоруссия останется, потому что ее никто не будет трогать, поскольку никакого стратегического значения она не несет.

Напомним, что оккупанты за день использовали против украинцев девять дронов-камикадзе.

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