"Через 2-3 недели": полковник в запасе рассказал о новом контрнаступлении ВСУ и спрогнозировал направление

Полковник в запасе ВСУ Роман Свитан считает, что Мелитополь – это приоритетное направление фронта и этот участок в будущем планируют освободить от оккупантов.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Роман Свитан считает, что операция по освобождению Мелитополя уже началась.

"Мы прекрасно видим работу наших Сил спецоперации по подрыву моста возле Мелитополя по дороге на Бердянск, то есть это был основной мост, соединявший Россию с Мелитополем. Сейчас осталась южнее одна объездная дорога. Подрыв этого моста хорошо демонстрирует направление нашего основного удара, то есть уже началось уничтожение логистических цепочек врага посредством Сил спецопераций", — сказал Свитан.

Свитан считает, что мост взорвали именно ССО, он добавил, что когда начнет замерзать земля, то ВСУ, скорее всего, отправятся на Мелитополь и продолжат освобождать Украину от российских оккупантов.

"В ближайшее время где-то 2-3 недели с выходом арктического антициклона, который может удержать морозную погоду, тогда можно будет отправляться на Мелитополь. А сейчас продолжаются подготовительные мероприятия для такого рода операций. Вскоре все это мы будем видеть, потому что будет работать наша дальняя артиллерия к Азовскому морю, а мы уже видели это по российским гарнизонам в Бердянске. Также Мелитополь, Токмак, Пологи – все азовское побережье сейчас будет простреливаться", – пояснил Свитан.

Ситуация в Мелитополе

Российские оккупанты еще в начале войны захватили город Мелитополь. С того времени там активно действует украинское подполье, ликвидирующее оккупантов и местных коллаборантов.

10 декабря в Мелитополе в одной из гостиниц раздались мощные взрывы. Там размещались российские оккупанты. Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в этом месте ВСУ могли ликвидировать до 200 захватчиков. В Генштабе ВСУ также подтвердили поражение, отметили, что в Мелитополе дислоцировался руководящий состав 58 российской оккупационной армии.

12 декабря близ Мелитополя обстреляли мост, через который Россия опрокидывала свою военную технику. Он получил значительные поражения.

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