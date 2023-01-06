Через 5 лет украинцы скажут, что Путин и мы – плохие: оккупант жалуется матери на огромные потери

Оккупант не понимает, ради чего он воюет. Он верит, что "защищает" украинцев.

Украинская разведка опубликовала очередной перехват разговора воюющего в Украине оккупанта. Российский военный жалуется матери на ужасные условия обеспечения и большие потери.

Аудиозапись разговора ГУР МО опубликовала на официальных страницах в социальных сетях.

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Также оккупант возмутился празднованием Нового года и сожалеет о получении повестки, называя, что "это не наша война". Также российский солдат не понимает, за кого и что он воин. Главные тезисы по разговору:

"Плохо все у нас, потери велики";

"Нет нифига, дали спальник времен СССР, который в 64-м году, черно-белый";

"Мне нужно было ее не получать... это не наша война" — о получении повестки;

"Наемники — это скот беспонтовый. Польша вообще скотина"

"Через 5 лет скажут (украинцы – ред.), что Путин – плохой и мы все плохие. Скажут, что мы не должны были здесь находиться".

В военной разведке отметили, за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Угроза повторного наступления России на Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью западным СМИ сообщал, что Россия в феврале-марте 2023 готовит повторное наступление на Украину. Под угрозой будет и Киев. Позже об этом заявили президент Владимир Зеленский, министры иностранных дел и обороны Кулеба и Резников.

По состоянию на 6 января Россия продолжает концентрировать группировку для проведения наступательных действий. По информации украинской разведки, собранные силы Россия бросит в наступление на Донетчину, Харьковщину и, возможно, на Запорожье. В то же время в Херсонской области та Крыму оккупанты будут вынуждены находиться в обороне.

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