Через Бровары по гумкоридору прошли 18 тысяч человек и у каждого своя трагическая история

Через Бровары по гумкоридору прошли 18 тысяч человек и у каждого своя трагическая история

Люди выезжают уже даже из освобожденных территорий, потому что жить там нет возможности.

Без света и газа, под дулами российских оккупантов — жители оккупированных поселков Киевской области чудом вырываются из-под обстрелов российских войск и пытаются забыть о пережитом. Более тысячи зарегистрированных вынужденных переселенцев насчитали в Броварах, тогда как около 20 тысяч проехали через гуманитарные коридоры на Броварском направлении.

Об этом говорится в ТСН.

Под полицейские сирены двумя автобусами в Бровары заезжают те, кто уже не надеялся на спасение. «Была у мамы в Рудницком сейчас уже наша, очень заминированное село», — рассказывает эвакуированная.

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Из Рудницкого и Лукьяновки наши военные выбили русских оккупантов. Но пока нет света, газа, воды и связи, некоторые едут ближе к Киеву. «Не было согласованных коридоров, мы сами организовали эту ситуацию в сотрудничестве с местными органами власти. Когда мы высчитали, что это будет безопасно для людей, мы провели эвакуацию, там больше сорока человек», – говорит глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Михаил на днях уехал из Большой Дымерки. Говорит, с женой перед выездом в поле зарыли провизию, готовились к бегству лесами. До последнего не верил, что удастся безопасно покинуть село на собственном автомобиле.

«Коварно действуют, становятся между хатами во дворах за сараем, ломают все, стреляют. На соседней улице застрелили женщину и дом подожгли, видел как танк стреляет, потом поджигает дом, делает дымовой занавес и уходит на вторую позицию. Сейчас стоим зарегистрироваться, что мы переместились сюда, записались в ТРО, ждем команды, будем отвоевывать», — говорит эвакуированный.

Люди стоят в очереди на регистрацию, чтобы получить денежную помощь, продуктовый набор и одежду.

Мария из-под обстрелов российских оккупантов вывезла четырех детей. Их Тарасовка сейчас оккупирована. Самая маленькая дочь только сейчас начала спокойно спать ночью.

Как в Броварах эвакуированным людям возвращают жажду к спокойной жизни

Помощь как для военных, так и для вынужденных переселенцев поступает на эти склады отовсюду. Формировать наборы помогают все, у кого есть свободное время и возможность. «Через Бровары, через гумкоридоры, прошли 18 тысяч человек, которых эвакуировали. На вчерашнее утро переселенцев, оставшихся в Броварах 1 тыс 113 человек, я думаю, цифра будет расти, потому что количество людей увеличивается», — добавляет Сапожко.

Закрутки от местных хозяек и пакеты с продуктами берет Валентина. Женщина переехала из села поближе к Киеву. Пока ей помогают здесь, ее сыновья защищают наши рубежи от российского оккупанта на фронте. «У меня два сына, которые пошли на войну. Однажды 10 дней не было связи, только связалась позавчера», – рассказывает женщина.

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