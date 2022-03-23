Через день после восстановления Renault снова прекратил работу завода в Москве

В компании еще не решили, как быть с АвтоВАЗом.

Французский автопроизводитель Renault и снова решил прекратить работу завода в Москве.

Об этом идет речь на сайте компании. Впрочем, на заседании Совета директоров еще не решили, как быть с АвтоВАЗом.

"Что касается доли в АвтоВАЗа, Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 тысячам сотрудников в России", — говорится в сообщении.

Представители компании добавили, что Renault Group "уже принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций".

Напомним, 28 февраля Renault прекратил производство на заводе в Москве, заявив, что это произошло из-за "вынужденного изменения существующих логистических маршрутов". Впрочем, 21 марта компания возобновила работу.

Читайте также: