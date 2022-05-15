Через "Дію" украинцы могут посетить судебное заседание и подписать документы: инструкция

Через "Дію" украинцы могут посетить судебное заседание и подписать документы: инструкция

Принять участие в Электронном суде можно с помощью Дія.Підпису.

Украинцы могут принять участие в Электронном суде с помощью Дія.Підпису.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Многие украинцы вынужденно уехали во время войны. Но страна продолжает работать и работают суды. Теперь каждый, кто покинул Украину, может присутствовать на судебном заседании онлайн и подписывать необходимые документы в два клика с подписью в смартфоне", — отметил он.

Инструкция, как создать Дія.Підпис, по ссылке.

Напомним, что в приложении "Дія" проводится опрос, какой будет следующая марка от "Укрпочты".

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