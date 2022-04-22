Через "Дію" украинцы подали более 100 тысяч заявок о поврежденном имуществе

Подать заявление можно как в приложении, так и на портале "Дія".
От украинцев поступило более 100 тысяч заявлений о поврежденном имуществе в результате полномасштабного вторжения России.
Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Получили более 100 000 заявлений о поврежденном имуществе украинцев после 24 февраля. Спасибо, что вы помогаете нам собирать всю информацию для экспертов и комиссий, которые будут проводить оценку жилья", — написал он в Telegram-канале.
Он напомнил, что подать заявление о поврежденном имуществе можно как в приложении, так и на портале "Дія".
Также услуга доступна работникам ЦНАП и нотариусам, которые могут заполнять и подавать уведомления от имени украинцев или их представителей.
Напомним, что компенсацию за разрушенное жилье будут предоставлять исключительно его владельцам – так заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью для Today.ua. То есть, чтобы получить финансовую помощь, нужно иметь правоустанавливающие документы на жилье, чтобы подтвердить, что именно вы являетесь владельцем этой недвижимости.
Читайте также: