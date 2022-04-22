Через "Дію" украинцы подали более 100 тысяч заявок о поврежденном имуществе

Через "Дію" украинцы подали более 100 тысяч заявок о поврежденном имуществе

Подать заявление можно как в приложении, так и на портале "Дія".

От украинцев поступило более 100 тысяч заявлений о поврежденном имуществе в результате полномасштабного вторжения России.

Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Получили более 100 000 заявлений о поврежденном имуществе украинцев после 24 февраля. Спасибо, что вы помогаете нам собирать всю информацию для экспертов и комиссий, которые будут проводить оценку жилья", — написал он в Telegram-канале.

Он напомнил, что подать заявление о поврежденном имуществе можно как в приложении, так и на портале "Дія".

Также услуга доступна работникам ЦНАП и нотариусам, которые могут заполнять и подавать уведомления от имени украинцев или их представителей.

Напомним, что компенсацию за разрушенное жилье будут предоставлять исключительно его владельцам – так заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью для Today.ua. То есть, чтобы получить финансовую помощь, нужно иметь правоустанавливающие документы на жилье, чтобы подтвердить, что именно вы являетесь владельцем этой недвижимости.

Могут ли рассчитывать 77 тысяч украинцев, подавших заявку через "Действие" на компенсацию

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