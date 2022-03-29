"Через две недели могут пройти многосторонние переговоры с участием стран-гарантов", — Чалый о переговорах в Турции

Украина уже начала консультации по этому поводу.
Украина начала консультации со странами-гарантами.
Об этом заявил член украинской делегации Александр Чалый на брифинге по итогам украино-российских переговоров в Турции.
"Мы уже начали консультации со странами-гарантами. Я думаю, что через две недели будет возможность пригласить страны-гаранты к участию в многосторонних переговорах", – сказал он.
Чалый также отметил, что к этому времени должно произойти согласование наиболее принципиальных разногласий на самом высоком политическом уровне.
Напомним, страны-гаранты будут обязаны содействовать вступлению Украины в ЕС.