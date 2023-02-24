Через год или более: США назвали неутешительный срок, когда Украина получит танки Abrams

Украина может получить танки Abrams через год и больше.

Армии США может понадобиться больше года, чтобы доставить танки Abrams в Украину.

Об этом заявила министерша армии США Кристин Вормут, информирует CNN.

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"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, это я вам точно говорю. Ни один из рассматриваемых вариантов не рассчитан на недели или два месяца. Есть и более длительные временные рамки. Но я думаю, что есть варианты, которые не займут более двух лет, менее полутора лет. Но опять же мы должны взвесить преимущества и недостаток каждого из них", – отметила она.

По ее словам, один из рассматриваемых вариантов – это создание танков для Украины "с нуля". Другой вариант – взять Abrams у стран, которым их продали раньше, однако это "может испортить отношения с важными союзниками".

После того, как США объявили, что танки M1 Abrams будут предоставлены Украине вместе с другими танками стран-партнеров, в Вашингтоне предупредили, что сроки доставки могут быть значительными.

И дело не только в самих танках: поддержка также будет включать в себя эвакуационные машины, боеприпасы и обучение для украинских военных.

Для справки: Министерство Армии США (англ. Department of the Army) является одним из трех ведомств, входящих в Министерство обороны США.

Напомним, что о предоставлении Украине более 30 танков M1 Abrams Штаты объявили в январе.

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