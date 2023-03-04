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Через Мариуполь большое количество военной техники РФ движется в Мангуш и Бердянск

Через Мариуполь большое количество военной техники РФ движется в Мангуш и Бердянск

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2002
Время на прочтение
1 мин
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Через Мариуполь большое количество военной техники РФ движется в Мангуш и Бердянск

Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

В Мариуполе фиксируют движение техники российских захватчиков.

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют большое движение российской техники в сторону Мангуша и Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем большое движение техники через Мариуполь в направлении Мангуш/Бердянск. 28 единиц войск транспорта в сопровождении 6 гражданских авто с багажом и прицепом. Большинство из них живая сила, грузовик с большим пулеметом по заду", — говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, отметки на некоторой технике отсутствуют, а на некоторых все же фиксируются знаки "V", или "V" в квадрате, "О" и треугольники с кругом.

Напомним, в Мариуполе студентов вынудили сдать кровь для оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
2002
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