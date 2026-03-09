За неделю ДТЭК вернул свет 219 тысяч семей после вражеских атак

Реклама

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома 219 тысяч семей, которые были без света из-за вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Со 2 по 8 марта энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 229 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для почти 219 тысяч семей», — говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было на Донетчине, где за первую неделю весны энергетикам удалось вернуть свет 127 тысяч семей области.

В то же время на Днепропетровщине энергетики вернули свет более 77,1 тысячи семей после вражеских атак. Между тем, в Киеве также были обстрелы энергетических объектов и здесь энергетики за неделю вернули электричество 13,3 тысячи семей.

В свою очередь в Одесской области, энергосистема которой не перестает быть мишенью для врага, на прошлой неделе удалось вернуть свет в дома одной тысячи семей местных жителей.

Кроме того, на Киевщине в тот же период удалось восстановить электроснабжение более 300 домов, которые также были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, в феврале ДТЭК Рината Ахметова вернул свет более 1,8 миллиона семей, оставшихся без электроэнергии в результате вражеских обстрелов.