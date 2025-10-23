ВСУ

Увеличение количества мотивированных новобранцев в ВСУ может содержать улучшение ситуации на фронте.

Такое мнение в эфире Espreso высказал пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский.

Он отметил, что российская армия превышает Украину как раз числом личного состава.

"Когда уничтожается одно их подразделение, сразу опрокидывается другое. Эти подразделения часто формируются из новобранцев с минимальной выучкой, но проблемы с живой силой у врага мы не испытываем", - сообщил Хоминский.

По его словам, 100-я бригада уже 16 месяцев действует на Константиновском направлении и сколько подразделений россиян не было уничтожено в зоне ответственности бригады, враг постоянно подводит новые.

Пресофицер отметил необходимость активизации мобилизационных процессов в Украине. По его убеждению, массовое прибытие мобилизованных значительно усилит оборонный потенциал и создаст дополнительное давление на Кремль.

"Нужно активизировать наши мобилизационные процессы. Все наши сограждане должны вспомнить, что Украина у нас одна и другой не будет. Если завтра под нашими ТЦК будет стоять 500 тысяч новобранцев, то, через неделю, Путин объявит о капитуляции — это я гарантирую", — сказал Хоминский, добавив, что если во-мине продолжать войну станет бессмысленно.