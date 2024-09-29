Через несколько недель ситуация на фронте изменится: военный рассказал, от чего придется отказаться

Сейчас на фронте военные – и украинские, и российские – пытаются использовать легкую бронетехнику для передвижения из-за ее высокой маневренности и скорости. Но уже через несколько недель ситуация должна измениться.

Об этом рассказал командир роты огневой поддержки 5 ОШБр Николай Зинько в эфире "Киев24".

"Все учатся, как можно быстрее и маневреннее заехать на позиции и выехать с позиций. Сейчас это еще возможно. Но через несколько недель или полтора месяца, будет зависеть от погоды, такая техника не сможет проезжать", — отметил военный.

Он добавил, что как только ухудшится погода и пойдут дожди, "болота на Донбассе свяжут фронт" и армия будет менее маневренной.

Напомним, The Economist сделал анализ того, что нужно сделать Украине и Западу для победы в войне. Издание акцентирует внимание на том, что единство международной поддержки является ключом к успеху Украины в войне.

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