Через сколько времени Россия может снова нанести массированный ракетный удар по Украине: ответ эксперта

Впрочем, это не значит, что ракетные обстрелы прекратятся на 2 недели. Оккупанты могут запускать по несколько ракет ежедневно.

Подготовка к новым массированным ракетным обстрелам оккупационными войсками может занять несколько недель. Речь идет о накоплении ракет.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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"Анализируя временные дистанции между массированными запусками ракет по Украине можно говорить о том, что подготовка длится несколько недель. Весь этот процесс, вероятно, у россиян занимает от 2 недель. Об этом свидетельствуют промежутки между массированными запусками", — сказал Катков.

По его словам, чтобы нанести новую атаку, Россия должна выполнить несколько действий:

Доставить ракеты на аэродром.

Заложить в каждую из них полетную задачу.

Подготовить ракеты к запуску.

Подготовить самолеты к выполнению задач.

Он отметил, что это не означает, что ракетные обстрелы прекратятся на 2 недели. Они могут ежедневно запускать по несколько ракет и иранских дронов.

Массированный обстрел россиян

Во вторник, 15 ноября, Россия массированно обстреляла Украину ракетами. Это была самая массированная атака с начала войны. Оккупанты выпустили по украинским городам более сотни ракет, более 20 из них удалось достичь своих целей.

Повреждения и разрушения получили энергетические объекты во многих областях Украины. Поэтому в отдельных населенных пунктах и целых областях исчез свет, который восстанавливали целый день, 16 ноября.

По данным Forbes, на массированную атаку по Украине Российская Федерация потратила от 700 до 900 млн. долларов. Большинство из них сбила украинская противовоздушная оборона.

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