Через сутки после тренинга: в Одессе раненный в результате атаки РФ спас жизнь другому пострадавшему

Парень был ранен обломком в верхнюю часть бедра, но сумел помочь другому пострадавшему.
Одессит Игорь Нахаба, получивший ранение в результате удара РФ баллистики, оказал первую помощь пострадавшим до приезда медиков. За день до этого парень прошел обучение по тактической медицине.
Об этом сообщили в благотворительном фонде PULSE для NV.
Там рассказали, что Игорь был ранен обломком в верхней части бедра. Однако поднялся и стал оказывать помощь другим. Он применил метод прямого давления, которому научился на тренинге за день до обстрела. Это спасло пострадавшую жизнь.
"В воскресенье наши инструкторы провели обучение по остановке кровотечений в Одессе, Игорь учился в этой группе. Менее чем за 24 часа его навыки испытали тяжелое испытание, когда российская баллистическая ракета ударила по гражданским, гулявшим у моря после обеда. Это — яркий пример того., насколько важно учиться и обучать первую помощь", — подчеркнул соучредитель фонда Федор Сердюк.
Напомним, 29 апреля Россия атаковала Одессу баллистическими ракетами. По состоянию на 1 мая известно о шестерых погибших, а 32 человека получили ранения.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Шок! Ракета была со шрапнелью! Россия ударила по Одессе с намерением убить как можно больше людей!
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