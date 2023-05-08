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"Из-за терактов": Приднестровье попросило РФ увеличить количество миротворцев

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1306
Время на прочтение
1 мин
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"Из-за терактов": Приднестровье попросило РФ увеличить количество миротворцев

Приднестровье обратилось в РФ / Фото: gettyimages.com

Приднестровье не раз просило об увеличении численности русских миротворцев.

Непризнанное Приднестровье призвало Россию увеличить количество миротворцев из-за ухудшения рисков безопасности.

Об этом рассказал так называемый глава представительства Приднестровья в Москве Леонид Манаков в интервью "РИА Новости".

Он рассказывает, что на сегодняшний день количество миротворцев в зоне безопасности не превышает 450. Несмотря на это, установленное документами Объединенной контрольной комиссии, имеет 3100 человек.

"Поэтому такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в частности, террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК", — заявил он.

Также по его словам, Приднестровье неоднократно просило об увеличении численности российских миротворцев, говорится, в том числе, и о наборе военных из числа россиян, постоянно проживающих в Приднестровье.

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Дата публикации
Просмотры
1306
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