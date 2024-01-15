Через три-пять лет Россия может стать серьезной угрозой для восточного фланга стран НАТО – премьер Эстонии

Кая Каллас заявила, что если страны Запада не помогут Украине победить, следующим объектом вторжения может стать Североатлантический союз.

В Эстонии считают, что через три-пять лет РФ сможет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, пишет The Times.

Как отмечается, Каллас стала первым лидером члена НАТО, предположившим, что Россия стоит за недавней волной сбоев в работе GPS-навигации в южной части Балтийского моря. Однако, по ее словам, это, похоже, не было намеренно нацелено на членов НАТО.

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В Североатлантическом альянсе растет обеспокоенность по поводу того, как долго его членам придется готовиться к размещению российских войск вблизи границ НАТО. В связи с этим Каллас заявила, что разведка Эстонии считает, что через три-пять лет РФ сможет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО.

"Это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции по отношению к Украине", — сказала премьер Эстонии.

Издание отмечает, что такой сценарий возможен при заключении перемирия в Украине, хотя не уточняет, когда такое может произойти.

"С точки зрения стран Балтии у России все еще достаточно сил, чтобы оказывать реальное военное давление в нашем регионе", — сказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии заявила, что если страны Запада не помогут Украине победить, следующим объектом вторжения может стать Североатлантический союз.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия против "военных целей" на территории России, которая, по его словам, "бросила вызов всему западному миру".

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