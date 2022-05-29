Через "VIP-агентов" Россия выторгует себе уменьшение санкций и проводит торговлю даже краденым в Украине зерном

Через "VIP-агентов" Россия выторгует себе уменьшение санкций и проводит торговлю даже краденым в Украине зерном

В последнее время все сложнее понять объяснения украинских союзников из Европы о помощи в войне, потому что привлечены большие средства.

Переговоры о запрете на импорт нефти из России зашли в тупик, Германия не может выполнить все пожелания относительно оружия, план мира от Италии заключается в отказе Украины от вступления в НАТО – такие действия партнеров удивляют, значится в ТСН.

Мир еще полностью не ощутил последствия блокирования Россией украинских портов, что приведет к продовольственному кризису. В отличие от Путина, на всякий случай уже предложившего Италии дешевое зерно в обмен на ослабление санкций против России. Цинизм состоит в том, что предметом торга может быть украденное украинское зерно. Факты вывоза продовольствия уже подтверждены военными администрациями Херсонской и Запорожской областей.

А свежие спутниковые фото зафиксировали, погрузку украинским зерном российских сухогрузов в порту оккупированного Севастополя.

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А значит, тот, кто выручит Путина и купит краденое, сирийский президент Асад уже заранее согласился.

И с одной стороны, видно как из-за санкций остановилась логистическая система России, аэрокомпании разбирают самолеты на запчасти, а многие их нефтетанкеры заблокированы в море, с другой – Кремль все время прорывает ограничения и время от времени умудряется балансировать финансовые удары.

И главная надежда России на свои VIP-агенты влияния, которые проталкивают идею так называемого прагматизма. И после так называемой Шредоризации Европы, то есть коррумпирования европейских элит — этих VIP-агентов множество: от чешского президента Земана и австрийского министра иностранных дел до пророссийской партии «Лига» в Италии и нидерландских ероскептиков, едва не заблокировавших нашу ассоциацию с ЕС.

С начала полномасштабного вторжения в Украину их публичные призывы стихли, но действовать не перестали. Вспомнить странную инициативу Путина продавать газ исключительно в российских рублях. Так как в страну-агрессору официально запрещено возить доллары и евро. Сегодня становится известно, что немецкие и итальянские импортеры будут поставлять в свои страны российский газ, покупая его за рубли.

В целом, в ЕС официально запланировали слезть с российской газовой иглы к 2030 году. От нефти предварительно анонсировалось отказаться до конца этого года, но на ближайшем саммите Евросоюза, как уже стало известно, вопрос введения эмбарго обсуждаться не будет.

Таким образом, по подсчетам Офиса президента Украины за время войны, западные контрагенты заплатили Путину 200 миллиардов долларов. То есть дали агрессору гигантский ресурс для продолжения войны.

В этом отношении успешно отработала Венгрия, руками премьер-министра Виктора Орбана. Российская нефть течет в страну прямой трубой из России. И в Венгрии заявили, что отказаться от российской нефти там и не против, но при условии, что страна получит компенсацию от 15 до 18 миллиардов евро.

Балансирование между отстаиванием мира и безопасности на континенте и заботой о своем европейском кошелек. Это не о страхах некоторых лидеров перед так называемой «второй армией мира». Здесь беспокойство еще глубже – потерять деньги… Это нужно признать или опровергнуть действиями. Поэтому на этом фоне идея Бориса Джонсона об образовании нового союза, отдельного от ЕС, уже не выглядит какой-то неуверенной или нереалистичной идеей.

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