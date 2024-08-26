Черкасщина пережила самую долгую воздушную тревогу за все время войны: сколько она длилась

На счету сил обороны: 10 уничтоженных беспилотников в пределах области, в большинстве случаев без последствий.

Черкасщина пережила самую долгую воздушную тревогу. Более 13 часов подряд враг разрывал небо ракетами и "шахедами".

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"На счету наших защитников: 10 уничтоженных БпЛА в пределах области. В большинстве случаев без последствий. Наделал беды вражеский "шахед" на Золотонощине. К счастью, люди целы. И это самое главное! По информации на эту минуту, имеем в Шрамковке 17 поврежденных домовладений, из них три – существенно, а также электролинию", – отметил Табурец.

Глава Черкасской ОВА добавил, что все необходимые службы для ликвидации последствий задействованы.

"Благодарю спасателей за оперативное выполнение первоочередных работ! А также команде Черкасской областной организации Красного Креста Украины за помощь. На месте скоординировал работу: рассчитываю на максимальную ответственность каждого. Вопрос на контроле", – отметил он.

Табурец подчеркнул, что этот российский удар был в очередной раз нацелен на критическую гражданскую инфраструктуру. Потому ситуация в энергетике сейчас сложная. Графики отключений задействованы жесткие.

"Как только мы получаем информацию от энергетиков об изменениях – сразу вам сообщаю. Мы возобновили работу пунктов несокрушимости по области, в связи с нестабильной работой энергосистемы", – подытожил он.

Напомним, сегодня, 26 августа, может быть вторая волна воздушной атаки, поскольку россияне использовали лишь треть запаса ракет, который приготовили.

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