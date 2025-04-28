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Черкасская область пережила одну из самых масштабных атак "Шахедами": ОВА сообщила последствия
РФ направила на область ударные дроны.
Сегодня, 28 апреля, Черкасщина пережила одну из самых масштабных атак. По предварительным данным, наши защитники уничтожили 15 БПЛА. Однако есть и попадание.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Под вражеским прицелом была критическая инфраструктура
Как сообщил Табурец, в результате массированной атаки поврежден объект газового хозяйства.
"В настоящее время без газоснабжения часть потребителей областного центра и близлежащих сел", - констатировал чиновник.
Все необходимые службы работают, чтобы как можно скорее устранить последствия.
Напомним, сегодня, 28 апреля, Черкассы пережили длительную атаку "Шахедов". К сожалению, есть повреждение объекта инфраструктуры, из-за чего власти обратились к жителям региона.