Черкасского депутата-коллаборациониста от ОПЗЖ выпустили из СИЗО под залог в миллион гривен

Депутат Черкасского городского совета Александр Замирайло от запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" вышел из СИЗО под залог в миллион гривен.

Об этом пишет местное издание "18000".

Известно, что Замирайло хотел стать гауляйтером России в случае оккупации Черкасской области. 2 августа он получил подозрение в коллаборантской деятельности.

3-го августа суд избрал для Замирайла меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога суммой в 208 тысяч гривен. Прокуратура изначально просила залог в 1 миллион гривен и подала апелляцию на это решение суда.

В ходе судебного заседания следствием были предоставлены доказательства в виде задокументированных разговоров Александра Замирайло, где он желает смерти украинским воинам.

4-го августа стало известно, что за депутата внесли залог, а под стенами СИЗО состоялась акция протеста черкасчан. Впоследствии, 8 августа, Замирайло вышел из СИЗО, после чего его облили зеленкой и заставили извиняться перед воинами на коленях за то, что желал им смерти, а России – победы в преступной войне против нашей страны.

Уже 9 августа Апелляционный суд вернул размер залога в миллион гривен.

Напомним, в прошлом году на сессии горсовета депутаты организовали "переводчика" для Замирайло, который не захотел говорить по-украински.

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