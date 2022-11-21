"Черная дыра на месте будущего лидера России": Невзоров о смене власти в РФ

Публицист подчеркнул, что в России нет демократических кандидатов, которые могли бы возглавить страну после диктатора Путина.

Публицист и экс-депутат Госдумы Александр Невзоров считает, что в России нет оппозиционных лидеров, которые могли бы возглавить страну после свержения путинского режима.

Об этом Александр Невзоров рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Оппозиции в России тоже нет. Варшавский съезд показал толпы романтиков и белоручек, которые в ответ на абсолютно реалистические предложения Осовцова, Фейгина, Пономарева... Эти молодцы, да, но их слишком мало. Они демонстрировали готовность к обморокам и абсолютную неподготовленность в вопросе власти. Они не понимают, что Россия не уцелеет в существующем виде", — сказал публицист.

Невзоров также допускает, что Владимир Зеленский мог стать президентом Российской Федерации.

"Возникает черная дыра на месте будущего лидера. И эта дыра, к сожалению, имеет такое свойство, что она будет всасывать, как и всякая черная дыра, события, дни, и эта дыра безжалостная. Я к чему? При реальном отсутствии лидера на этих пространствах не исключено, что Украине придется поделиться. Дело в том, что на очень больших поствоенных территориях более значимой, более сильной, более реальной фигуры и проверенной в деле фигуры, чем Зеленский, не будет. Я ничего не хочу сказать. Ну, известно, что все, за что берется Путин, заканчивается бедой и позором. И я подозреваю, что борьба Путина за русский язык приведет к тому, что русскому языку придется обеспечивать право хотя бы второго государственного на территориях от Белгорода до Екатеринбурга", — резюмировал публицист.

Возможна ли смена власти в РФ: мнения экспертов

Политический аналитик Валерий Соловей считает, что Владимир Путин намерен передать власть. Этот процесс он хочет запустить в этом году, если все будет удачно для него. Он подчеркнул, что для Путина передача власти – это вопрос не просто репутации, имиджа, но и уже даже личного выживания.

"Сейчас претендент номер один – Дмитрий Патрушев (министр сельского хозяйства РФ. – ред.), сын Николая Патрушева. Претендентами, но не столь сильными, как Патрушев, можно рассматривать Мишустина и Собянина. Может, кто еще хочет, но эти люди будут сейчас об этом молчать для сохранения жизни и свободы", – заявил Соловей.

Аналитик Алексей Ежак считает, что наиболее вероятный сценарий смены власти в Российской Федерации может быть такой, как был во время распада Советского Союза: первоначально управляемая смена власти и политики, которая в силу ряда обстоятельств выйдет из-под контроля.

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет слабее его, курс России маловероятно изменится.

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