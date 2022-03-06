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Чернигов держится, а Харьков пошел в контратаку: Арестович рассказал о военной ситуации в стране

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Чернигов держится, а Харьков пошел в контратаку: Арестович рассказал о военной ситуации в стране

Ночью враг нанес авиаудары по Киеву, Житомиру, Коростеню, Староконстантинову, Чернигову и Харькову.

Военно-политическая ситуация вокруг Украины остается контролируемой руководством Украины и руководством ВСУ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, в ночь на 6 марта российские оккупанты наносили ракетные и воздушные авиационные удары по городам: Киев, Житомир, Коростень, Староконстантинов, Чернигов, Харьков.

Положение вокруг Киева Арестович называет напряженным. "Наши войска наносят ракетные артиллерийские удары по подразделениям противника на северо-западе от Киева. По гуманитарным соображениям наши войска заняли другие позиции в городах Буча и Гостомель для того, чтобы не подставлять наших мирных жителей под невыборочные удары артиллерии противника", — рассказал советник ОП.

Арестович сообщил также, какая ситуация сложилась в других городах, страдающих от обстрелов армии РФ: “Чернигов держится, сбивает самолеты противника, отбивает наземные атаки. В Сумах противник пытается продвинуться поближе к городу. Харьков сходил в контратаку, отбил противника и сейчас укрепляется по северным рубежам".

По словам представителя Офиса, в районе Брянки в зонах ООС украинские войска отбили мощную попытку нападения противника. Российская армия понесла большие потери.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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