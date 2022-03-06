Чернигов держится, а Харьков пошел в контратаку: Арестович рассказал о военной ситуации в стране

Чернигов держится, а Харьков пошел в контратаку: Арестович рассказал о военной ситуации в стране

Ночью враг нанес авиаудары по Киеву, Житомиру, Коростеню, Староконстантинову, Чернигову и Харькову.

Военно-политическая ситуация вокруг Украины остается контролируемой руководством Украины и руководством ВСУ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, в ночь на 6 марта российские оккупанты наносили ракетные и воздушные авиационные удары по городам: Киев, Житомир, Коростень, Староконстантинов, Чернигов, Харьков.

Положение вокруг Киева Арестович называет напряженным. "Наши войска наносят ракетные артиллерийские удары по подразделениям противника на северо-западе от Киева. По гуманитарным соображениям наши войска заняли другие позиции в городах Буча и Гостомель для того, чтобы не подставлять наших мирных жителей под невыборочные удары артиллерии противника", — рассказал советник ОП.

Арестович сообщил также, какая ситуация сложилась в других городах, страдающих от обстрелов армии РФ: “Чернигов держится, сбивает самолеты противника, отбивает наземные атаки. В Сумах противник пытается продвинуться поближе к городу. Харьков сходил в контратаку, отбил противника и сейчас укрепляется по северным рубежам".

По словам представителя Офиса, в районе Брянки в зонах ООС украинские войска отбили мощную попытку нападения противника. Российская армия понесла большие потери.