Чернигов и Сумы спасли Киев и всю Украину от российских оккупантов — Арестович

Чернигов и Сумы спасли Киев и всю Украину от российских оккупантов — Арестович

Советник ОП посетил Чернигов.

Советник ОП Алексей Арестович сегодня, 6 апреля, посетил город Чернигов с целью поддержать местных жителей и поблагодарить защитников.

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По его словам, в войне России против Украины Чернигов сделал очень важную вещь.

"Если бы россияне обошли Чернигов, они бы перерезали дороги, которые из Львова ведут в Донецк, и все – конец. Чернигов и Сумы фактически спасли Украину от разрезания на части. И Киев спасли. Поэтому приехали поблагодарить за все", — сказал Арестович.

Напомним, больше месяца Чернигов жил в осаде. Все это время российские военные обстреливали город из "Градов" и артиллерии, сбрасывали на жилые кварталы ракеты и бомбы. Согласовать гуманитарные коридоры на Черниговщине не удавалось. И из-под обстрелов, рискуя собственными жизнями, раненых людей эвакуировали киевские волонтеры.

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