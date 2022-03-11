Чернигов остался без воды: оккупанты повредили водопроводную сеть

Жителей города просят сообщать о повреждениях сетей.
По состоянию на утро 11 марта в Чернигове отсутствует водоснабжение из-за повреждений водопроводной сети.
Об этом сообщили в КП "Черниговводоканал".
В предприятии предупредили, что воды не будет, пока не устранят прорыв. Жителей города просят сообщать о повреждениях сетей для дальнейшего ремонта.
"Пока не устраним прорыв, воды не будет. Где-то воронка с водой или следы утечек. Сообщайте в личных сообщениях", — пишут в водоканале.
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