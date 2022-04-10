Чернигов оживает: горожане подсчитывают ущерб, хоронят сотни погибших и борются с огромными ценами на продукты

Из-за разрушенных мостов и дорог доехать до города стало крайне сложно.

Более 700 погибших и 40 пропавших без вести — такую статистику жертв российских обстрелов озвучил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, но это предыдущие цифры. Уже неделю как город не слышит обстрелы. Много где не хватает света и воды, остается трудность с пищей. Снабжение затруднено тем, что рашисты разрушили главный мост из-за Десны на въезде.

Об этом говорится в ТСН.

В мирное время дорога в Чернигов из Киева через Бровары забирала до двух часов. Теперь через разрушенные мосты нужно ехать через Вышгород, вдоль Киевского моря и село Лебедевка, дальше Десна, Гончаровское... Кое-где дорога вся в ямах. Но проехать можно. Ближе к городу – свидетельство войны - сожженный танк, радиолокационный комплекс, в обочине дороги воткнутый снаряд от "Града". Вся дорога занимает менее трех часов.

Промышленные цеха, автозаправки, частные дома, фабрики… россияне обстреливали все. Многие выехали. Кто не смог – пережили ад. Но город возвращается к жизни. Всюду — очереди за гуманитаркой и минибазарами. Цены высокие. Молоко – 25 гривен за литр, яйца – 40-50. А вот вареная колбаса по 220-250 гривен за кило... С возобновлением автотрассы черниговчане надеются, что цены вернутся к довоенным. А пока – понемногу убирают из родного города следы войны.

И все же для тысяч черниговцев жизнь почти остановилась. Среди разбитого частного сектора Надежда Анасеевна обреченно идет по проспекту и, говорит, не знает как жить дальше. «Мне дом сожгли 20 числа, я не знаю за что это, у меня мамка едва выжила в 42 из-за фашистов, а кто это так?», — плачет женщина.

Сколько жителей Чернигова не пережили нападения оккупантов — еще подсчитывают. Речь идет о сотнях погибших и убитых и тысячах раненых.

Люди массово возвращаются в родной город. Кто-то, чтобы жить, кто-то чтобы забрать вещи.

Более 700 погибших – городской голова Чернигова озвучил статистику жертв российских обстрелов

Информацию о разрушениях, нанесенных российскими войсками, начали собирать на Черниговщине. Для этого создали Телеграмм-бот, куда можно добавлять данные о поврежденных зданиях. Эти данные будут обрабатываться, чтобы оценить объем ресурсов, необходимых для обновления. Чернигов — один из тех украинских городов, наиболее пострадавших от рук россиян. Ведь именно Чернигов стал северным форпостом, взял на себя мощный удар русской армии.

Анатолий, преподаватель местного университета, в соседний двор за месяц заглядывает регулярно. В этом доме жил его сын вместе со своей мамой – бывшей женой Анатолия. Ее тело до сих пор зажато плитами. «Я звонил в ГСЧС должны создать комиссию, может ли вообще существовать подъезд возможно и эта частная корпуса, но надо доставать тело, потому что уже идет тепло и по христианскому обычаю… и я подозреваю она там не одна», — говорит мужчина.

Предварительно под завалами погибли 48 человек. Их похоронили в братской могиле. Сколько еще может быть под завалами, неизвестно. В тот день, вспоминают жители этих домов, российские самолеты летали очень низко. Пилоты точно видели, куда сбрасывают бомбы.

Сыну Анатолия повезло, он выжил, хотя все тело просто посечено, говорит отец. Парень месяц в больнице, до полного выздоровления еще далеко.

Чернигов действительно оживает, на улицах все больше людей. Но улыбающихся мало. 24-летний спасатель Александр говорит, что его улыбка – это как защитная реакция. За месяц работы он увидел столько горя, которого не видел за годы.

От обстрелов рашистов больше всего пострадали прилегающие к Чернигову деревни и окрестности города. Это главным образом частный сектор. «Здесь упали две ракеты, где упала авиабомба, она сожгли все дома. А вот эти дома сожгли, это 120 мин пришло, я разговаривал с военными, они считали. За два часа бомбардировки 160 мин прилетело, что можно сказать, российская армия воюет не с нашей армией, а с мирным населением, просто уничтожают мирное население», — говорят местные жители.

Вячеслав Владимирович показывает свой дом, еще сто лет назад построил его дед. Человек в течение десяти лет его перестраивал, хотел оставить в наследство своему внуку. «Посмотрите в результате взрыва авиабомбы. Здесь стена разрушена полностью, здесь все окна выбиты, двери, крыша, дом не подходит для жилья. Это скотсво какое-то, это не люди, это звери пришли. Вы посмотрите, там жило три семьи, люди своим трудом создавали все – сожгли», — говорит мужчина.

От домов по соседству в лучшем случае остались обгоревшие скелеты. Деревянные дома, которыми славится Чернигов, от взрывной волны просто складывались в кучу досок. Длинная улица без преувеличения – руина.

В Черниговской области создали бот для сбора информации о разрушениях

От постоянных бомбардировок даже земля на огородах потрескалась и вытолкала на поверхность посаженный лук. Окна на уцелевших домах люди за полтора месяца забивали чуть ли не через день.

Многоэтажку в окрестностях Чернигова с одной стороны российские войска обстреливали из артиллерии, а с другой сбросили бомбу. После первых активных выстрелов в доме осталось не более трех десятков человек, остальные выехали из города или перебрались в более безопасные районы. О будущем сейчас здесь стараются не думать.

Российские войска сознательно уничтожали жилые кварталы и инфраструктуру. Во дворах многоэтажек появились нужники, ими пользуются до сих пор

Часть города и сейчас без водоснабжения. Воду подвозят и количество воды уже не лимитируют, как раньше можно набирать сколько угодно. Сейчас люди безопасно и спокойно стоят на улице кучей. Во время осады русские войска специально обстреливали очереди людей за хлебом и водой.

У части горожан до сих пор нет электроэнергии. Городские власти на осень пока не обещают отопление в квартирах черниговцев. ТЭЦ восстановлению не подлежит. Так же, как обстрелянный русскими стадион имени Гагарина. Вырва посреди поля от пятисоткилограммовой авиабомбы, трибуны разбиты. Всего в Чернигове зафиксировано более двух десятков преступлений россиян против культурного наследия.

Фиксировать на холсте уничтоженный Чернигов Виктор Онищенко начал еще под российскими авиаударами. Сначала написал отель "Украины", его тоже российская армия "демилитиризировала". Затем разбиты дома по другую сторону проспекта Мира. Теперь Виктор через свою кисть пропускает остатки достопримечательности конца XIX века, которые удалось пережить Вторую мировую войну.

«Документальные фото и видео они могут и больше несут информации, но как ты воспринимаешь больше художественно, по-своему, я как это воспринимаю, я так и пишу. Когда я писал мирный Чернигов, это было одно», – говорит мужчина.

Когда заработает общественный транспорт, в Чернигове неизвестно. В области вообще нет железнодорожного сообщения, взорваны десятки мостов, несколько деревень просто сравнены с землей. На восстановление Чернигова уходят годы и невероятные финансы. Власти начали собирать информацию о разрушениях, чтобы оценить объемы.

«Мы делаем как раз оценку повреждений разрушений и план предпринимаемых мер созданы сегодня два штаба. Очень много работы, очень большой масштаб и нужно описать, нужно понять, что восстанавливать и соответственно это будет делаться в ближайшее время и средства государство точно выделит», — говорит глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

Город с великой и старой историей. Российские войска пытались уничтожить его. Уничтожить то, за что все любят. Аутентичную архитектуру, фонтаны, парки и множество цветочных клумб. Пока же пятилетняя Аня на мусорнике собирает букет из сухостоя. Надо жить дальше.

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