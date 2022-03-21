Чернигов сопротивляется, но выживать там в условиях российского нашествия чрезвычайно сложно

Вражеские артиллерийские снаряды долетают почти до центра Чернигова.

В Чернигове под обстрел попала машина, на которой местные жители развозили воду землякам. И с водой, и с электричеством – а главное с безопасностью там теперь – очень сложно. Из-за постоянных вражеских артиллерийских обстрелов, большинство времени жители областного центра проводят в подвалах и хранилищах.

Об этом говорится в ТСН.

«Чернигов, действительно, я бы сказал, в оперативном окружении», – говорит глава города.

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Оперативное окружение означает, что вражеские артиллерийские снаряды долетают почти до центра Чернигова. Мины непрерывно взрываются в окрестностях. Авиационные бомбы падают прямо между густозастроенными микрорайонами.

Одна огромная воронка, вторая, по другую сторону дороги третья, а еще попадание в дома. Было заметно, что главная цель – «стратегический военный объект» – Черниговский областной кардиологический центр.

Тот авианалет, кремлевская орда устроила прямо среди бела дня, когда в домах и медучреждении было полно людей. Большинство местных гражданских теперь очень редко выходят на улицу. «Мы живем в подвале, потому что от этих взрывов, от этих бомбежек просто страшно. Каждый вот этот взрыв – каждый шорох – боимся всего», — говорит Наталья.

За электричеством, исключительно днем, горожане приходят на площадь, выстраивают специальные конструкции, которые раньше служили подзарядками на скамейках от солнечных батарей. А за воду бывает, что приходится платить жизнью. "Газелью", накануне, пять человек, когда из источника набрали воды, ехали развести ее по городу. Российская мина взорвалась прямо под машиной. «Снаряд, к сожалению, прилетел под саму машину – машина вышла из-под управления и просто пошла дальше по инерции», – говорят местные.

Два человека погибли на месте, еще двое — получили ранения. Под завалами после попаданий вражеских боеприпасов признает глава областной администрации, еще остаются тела погибших. «Еще очень много тел находится под завалами. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, это тоже герои. Работающие под обстрелами и тушащие пожары. До сих пор разбирают некоторые завалы», — рассказывает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

В Чернигове под обстрел попала машина, которой местные жители развозили воду землякам

Очевидно – еще один «стратегический военный объект», по которому целила вражеская авиация – черниговский стадион "Десна". Среди футбольного газона теперь яма. Чем провинилась перед кремлевским маньяком сооружение местной библиотеки, тоже – малопонятно.

С безопасным выездом из Чернигова, сейчас – большие проблемы. «Нам враг не дает "зеленому" коридору сделать. "Зеленый" коридор, это была бы действительно возможность организовать – организованную эвакуацию. Мы это сегодня сделать не можем, к сожалению», — говорит председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Многие местные жители, рискуя жизнью, ищут способ самостоятельно покинуть город. Еще часть, пытающаяся приспособиться к обстоятельствам. Но все как один не оставляют надежды. «Ну, мы надеемся и молимся, чтобы это скорее закончилось. Потому что просто ничего больше не остается», – говорят местные.

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