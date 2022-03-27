Чернигов в огне: появилось видео, как город очищают от огромных снарядов и бомб РФ

Чернигов в огне: появилось видео, как город очищают от огромных снарядов и бомб РФ

Черниговские пиротехники должны выполнить работу по очищению территории в максимально короткие сроки.

Территорию отдельных районов Чернигова очищают от неразорванных боеприпасов, обломков ракет и других взрывоопасных предметов России.

Видео очищения города от взрывоопасных предметов РФ разместили на официальной странице Черниговской ОВА.

"Черниговские пиротехники ГСЧС без устали работают, чтобы в максимально короткие сроки очистить территорию городов и районов от остатков неразорванных боеприпасов, обломков ракет и других взрывоопасных предметов, выпущенных врагом", — говорится в сообщении.

Отметим, что в самом Чернигове произошла гуманитарная катастрофа. В городе нет электроэнергии и водоснабжения. В городе нет устойчивой электроэнергии, воду местные власти развозят в тех емкостях, которые находят.

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