Чернигов в огне: появилось видео, как город очищают от огромных снарядов и бомб РФ

Черниговские пиротехники должны выполнить работу по очищению территории в максимально короткие сроки.
Территорию отдельных районов Чернигова очищают от неразорванных боеприпасов, обломков ракет и других взрывоопасных предметов России.
Видео очищения города от взрывоопасных предметов РФ разместили на официальной странице Черниговской ОВА.
"Черниговские пиротехники ГСЧС без устали работают, чтобы в максимально короткие сроки очистить территорию городов и районов от остатков неразорванных боеприпасов, обломков ракет и других взрывоопасных предметов, выпущенных врагом", — говорится в сообщении.
Отметим, что в самом Чернигове произошла гуманитарная катастрофа. В городе нет электроэнергии и водоснабжения. В городе нет устойчивой электроэнергии, воду местные власти развозят в тех емкостях, которые находят.
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