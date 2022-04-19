Черниговец самостоятельно сжег вражескую технику коктейлями Молотова, за это оккупанты расстреляли его в доме

Юноша вел с ними перестрелку из охотничьего оружия

Под руки эксперты-криминалисты, следователи и прокуроры ведут Людмилу, которая должна узнать своего единственного сына — 26-летнего Сергея Кряжа, обычного строителя, который стал героем.

О героической борьбе в ТСН.

Сергей решил помогать вооруженным силам Украины. И самостоятельно сжигал технику оккупантов. Он сначала скрывался за домом, наблюдал за врагом, а затем преодолел втайне расстояние и коктейлями Молотова забросал БМД. Техника десанта выгорела дотла. Свой поступок Сергей снял на видео, говорит, что так решил отомстить за квартиру в Ирпене, и за машину в Гостомеле.

«Это героический поступок. Я даже не догадывался, что он такое будет делать. Обычный парень, трудолюбивый, добрый», – рассказывает его знакомый Тарас.

Он говорит, что в коттеджном городке в Ирпене парень работал строителем. Сам он родом из Черниговщины. «Года три назад познакомился. Здесь еще все строилось и мне нужно было покров сделать и никто не хотел лезть, боялись, а Сергей согласился, так и познакомились», – рассказывает Тарас.

В первые дни войны в основном все жители отсюда уехали. Тарас тоже уехал и призвал Сергея уезжать. «Все ему говорили эвакуируйся. Однажды он отправился эвакуироваться к романовскому мосту. А там начались обстрелы и это был тот момент, когда американского журналиста убили. И после этого он вернулся и все», — рассказывает Тарас.

Квартиру, где Сергей жил со своей девушкой, разрушили оккупанты, так они перебрались в коттеджный городок. Здесь его и убили через несколько дней после того, как парень поджег российскую технику, по их окнам оккупанты открыли огонь. По следам пуль пронизана вся комната — окна, двери и стены. Стреляли из соседнего двора.

«23-ого после обеда Сергей с девушкой пошел за гуманитаркой, где-то их час не было. Вернулись, а тут эти орки лазают. Началась перестрелка, перепалка, как это происходило, ну никто вам не скажет», — рассказывают соседи.

На полу в комнате патроны, парень отстреливался, у него было ружье. Но Сергей не выжил. Похоронили погибшего прямо во дворе, крест сбили с плинтусов. "Там было очень жестко, просто его расстреляли с балкона", — говорят соседи.

Николай говорит, что в первый день захоронить тело Сергея не удалось. Их заметили россияне, в дом бросили гранаты, во двор полетели мины. «На следующий день мы пришли, они думали, что мы останемся там, они бросили две гранаты. Расстреляли полностью весь этот дом», – рассказывают знакомую погибшего.

26-летний Сергей Кряж в Ирпене самостоятельно сжег технику российских войск

Под обстрелами только в этом районе Николай с мужчинами похоронил около 20 гражданских.

Убрать тело сына мама Людмила приехала из Чернигова. «Я просила, молил, синулочка, не лезь, прячься, береги себя. А он говорил, что мама, у нас 2 танка российские недалеко, и россияне там», – рассказывает женщина.

О том, что ее сын в одиночку пойдет уничтожать технику оккупантов, говорит, не могла даже подумать, но ее сердце чувствовало что-то нехорошее. "Он ничего не сказал, но это в душе у меня постоянно. Чувство тревоги сидело. Когда я сюда приехала, мне ребята сказали, что он сжег танки", – со слезами рассказывает женщина.

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Мать Сергея неделю ждала эксгумацию тела сына. Следователи сажают ее на стульчик у могилы и закрывают ворота от лишних глаз. Тем временем другая группа экспертов обследует каждый сантиметр этого участка. Собирают вещественные доказательства – военные преступления россиян. Осматривают дом, где погиб Сергей, и место, откуда стреляли захватчики. Только в Ирпенском общине уже провели эксгумацию более 270 тел.

«На сегодняшний день уже 8 адресов было, первый адрес, на который мы выехали там, остались группа там, сказали соседи и лица, что там свыше 4 тела. То есть сейчас люди приезжают и сообщения поступают и поступают о том, что есть тела. Мы только что шли и при дороге просто видно, что, скорее всего, могила», — рассказывает заместитель начальника отдела Офиса генерального прокурора Максим Бака.

Мать узнала своего Сергея — его тело отправят на судомедицинскую экспертизу, а женщина будет ждать, чтобы похоронить сына и не знает, какие пережить горе.

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