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Черниговский пограничник пытался "слить" ФСБ данные об охране северных рубежей Украины (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Черниговский пограничник пытался "слить" ФСБ данные об охране северных рубежей Украины (фото)

Фото: https://t.me/SBUkr

Российские спецслужбы пытались получить планы мероприятий инженерно-технического обустройства границы в пределах Черниговской области для проведения диверсий в приграничных районах на севере Украины.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины вместе с внутренней и собственной безопасностью Госпогранслужбы разоблачили российского агента во время спецоперации в Черниговской области.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

В ведомстве сообщили, что предателем оказался инспектор Черниговского пограничного отряда, завербованный российскими спецслужбами еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

После начала полномасштабной войны российская разведка активировала своего агента для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины в условиях войны. Российские спецслужбы интересовали планы мер инженерно-технического обустройства государственной границы в пределах Черниговской области.

Эти данные российский агент пытался найти, сфотографировать и передать своему куратору из ФСБ.

Разведданные требовались российским агрессорам для проведения диверсий в приграничных районах на севере Украины.

"Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили предателя и задержали его на попытке передачи информации с ограниченным доступом агрессору. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", — говорится в сообщении СБУ.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается расследование дела и установление возможных приспешников российского агента для привлечения к ответственности.

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Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала во Львове женщину, которая под видом переселенки собирала информацию для российских оккупантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковске пророссийский агитатор.

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Дата публикации
Просмотры
91
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