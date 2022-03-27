Чернобаевка - 11:0: Арестович сообщил, что ВСУ в очередной раз ударили по оккупантам

Чернобаевка - 11:0: Арестович сообщил, что ВСУ в очередной раз ударили по оккупантам

Оккупанты не успевают бежать из Чернобаевки, и им постоянно прилетает от ВСУ.

Вооруженные силы Украины уже 11-й раз ударили по аэропорту в Чернобаевке Херсонской области, где российские оккупанты хранят свою военную технику.

Об этом 27 марта сообщил советник президента Алексей Арестович.

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"На уже, дорогая. 11:0, ночью сегодня) Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня", - написал он.

Напомним, что ВСУ в Чернобаевке ликвидировали уже второго генерала РФ – командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа Якова Резанцева.

Алексей Арестович/Facebook

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