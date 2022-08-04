Чернобаевка - новый сезон: ВСУ подтвердили уничтожение командного пункта оккупантов

В Чернобаевке был уничтожен пункт управления 22 армейского корпуса береговых войск флота России.

На юге российские оккупанты продолжают держаться занимаемых рубежей обороны и перебрасывают силы на Криворожское направление.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Враг пытался вести штурмовые действия по двум направлениям: Белогорка – Андреевка и Сухой Ставок – Белая Криница. Однако успеха не имел и отступил.

Вместо этого активизировалась вражеская авиация. Дважды парами самолетов штурмовой авиации Су-25 атакованы населенные пункты Бериславского района. Вертолетными парами враг пять раз атаковал украинские позиции. Потерь нет.

Днем южная окраина Костромки была обстреляна реактивной системой залпового огня "Град". Один человек погиб, один ранен, повреждены 3 частных дома и линии электропередач.

Украинская авиация в ответ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.

Общие потери врага на юге в сутки:

31 оккупант;

танк Т-72, гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б", 2 миномета, 3 единицы бронированной и автомобильной техники и 1 беспилотник-разведчик.

Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота россиян. Полный объем вражеских потерь доразведывается.

Ранее сообщалось, что ВСУ захватили "тиктокеров" Кадырова под Соледаром.

Читайте также: