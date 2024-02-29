Чернобыль не прощает: что произошло с оккупантами, окопавшимися в Рыжем лесу

Такую судьбу им прочили с самого начала.

Российские военные, окопавшиеся в Рыжем лесу в Чернобыльской зоне, не выжили.

Об этом в интервью Укринформу заявил городской голова Вараша, являющийся городом-спутником Ровенской АЭС, Александр Мензул.

“Если об Украине, то надо напоминать всем, что мы ядерное государство. Да, у нас нет ядерного оружия, но у нас — ядерные материалы. Украина является подписателем меморандума по МАГАТЭ о контроле над перемещением ядерных материалов, потому что потенциально это — ядерное оружие”, — сказал городской голова.

Он напомнил, что есть пример Запорожской АЭС, где Украина не контролирует перемещение радиоактивных материалов. Еще городской голова вспомнил, как окапывались "безграмотные орки" в Чернобыльской зоне, в радиоактивном Рыжем лесу.

Я знаю это место, там можно находиться считанные минуты. Кстати, по нашим каналам мы получили информацию, что из находившихся там российских вояк никто не выжил”, — добавил Мензул.

Мэр Вараш Александр Мензул имеет образование инженера-физика, работал в отделе ядерной безопасности, был заместителем начальника службы надежности, ресурса и продолжения эксплуатации Ровенской АЭС.

Напомним, в апреле 2022 года сообщалось, что российские военные решили окопаться в самом опасном месте Чернобыльской зоны. Они рыли окопы в "Рыжем лесу" и подвергались большой дозе облучения.

Тогда, по словам министра энергетики Германа Галущенко, захватчикам остался максимум один год жизни. Они будут умирать от болезней, вызванных облучением.

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