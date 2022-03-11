Чернобыльскую АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизтоплива

Все объекты ДСП "Чернобыльская АЭС" продолжают находиться под контролем оккупантов.

По информации руководства ДСП "Чернобыльская АЭС", которая находится в г. Славутич, площадку АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2), а также Нового безопасного конфаймента над объектом "Укрытие".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Телеграмме.

Однако все находящиеся в зоне отчуждения объекты ДСП "Чернобыльская АЭС" продолжают находиться под контролем военных страны-агрессора.

Начиная с 11:22 09.03.2022 на площадке ДСП "Чернобыльская АЭС" отсутствует электроснабжение и, соответственно, отсутствует какая-либо связь с персоналом ДСП "Чернобыльская АЭС", непосредственно находящейся на площадке.

Работа Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения еще не восстановлена.

Реальная ситуация на площадке пока не известна.

Продолжаются попытки возобновить внешнее электроснабжение площадки.

Напомним, по данным украинской разведки, Путин готовит теракт на ЧАЭС.

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