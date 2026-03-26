Черное море может стать мертвым навсегда из-за России: как война уничтожает дельфинов и экосистему

В осажденных гаванях Одессы научное судно «Борис Александр» боком наклонилось на якоре. Из-за постоянных обстрелов и угроз со стороны российских беспилотников никто не может подняться на борт, чтобы оценить повреждения. Но гораздо страшнее то, что из-за боевых действий ученые лишены возможности оценить ущерб, который война наносит всему Черному морю.

Об этом пишет The Guardian.

Директор Института окружающей среды доктор Ярослав Слободник констатирует, что ситуация критическая. из-за войны сбор данных стал практически невозможным, а экосистема претерпевает трансформации, которые могут быть необратимыми.

«Нам остается только ждать. Биоразнообразие полностью изменилось. Ряд видов, похоже, исчез, но нам нужны дополнительные данные. Данные, сбор которых из-за войны невозможен», — заявляет Слободник.

Трагедия для «стражей моря»

Дельфины — главные индикаторы здоровья Черного моря, ведь они находятся на вершине пищевой цепи. До войны в акватории обитали три вида этих млекопитающих. Сейчас их тела все чаще находят на побережьях. Только в первый год вторжения было зафиксировано около 125 подобных случаев.

Кроме прямого загрязнения, смертельную угрозу представляют военные гидролокаторы кораблей и подводных лодок. Акустические препятствия мешают дельфинам ориентироваться, что приводит к их гибели.

«Мы можем лишь сказать, что Черное море находится на критической точке, возможно, уже перешло ее из-за этой войны», — отмечает Слободник.

Катастрофа на Каховской дамбе в июне 2023 года стала одним из самых тяжелых ударов для экологии. Тонны токсичных веществ, тяжелых металлов и гниющих остатков попали через Днепр в море.

До 2022 Украина демонстрировала успехи в восстановлении акватории, приближая стандарты чистоты к европейским. Сегодня эти достижения перечеркнуты. Спутники снимают инвазивные виды растений и «отталкивающую красную пену» на поверхности воды — признаки глубокого дисбаланса.

Теневый флот и минная опасность

Ученый Виктор Коморин из Украинского научного центра морской экологии предупреждает об опасности от российского «теневого флота». Многочисленные аварии судов у острова Змеиный и в оккупированных районах приводят к разливам нефти, которые невозможно ликвидировать из-за боевых действий.

«Мы уже знаем, что там много опасных объектов — ракет и мин, беспилотников и других взрывчатых веществ», — объясняет Коморин.

По его словам, 82% объема моря составляет сероводород, и только верхний тонкий слой насыщен кислородом, что делает экосистему невероятно уязвимой.

Война в Украине — Россия «убивает» украинскую экологию

Напомним, в марте в Одессе на пляжах «Отрада» и «Ланжерон» зафиксировали изменение цвета морской воды на желтый и появление специфического запаха.

При обследовании акватории Черного моря государственные инспекторы обнаружили пятна желтого и желто-серого оттенков и отобрали пробы воды. Лабораторные исследования показали повышенное содержание жиров и масел, что свидетельствует о загрязнении.

Предварительно установлено, что причиной могло стать подсолнечное масло, попавшее в воду после удара по портовой инфраструктуре в декабре 2025 года. Соответствующие службы продолжают мониторинг и принимают меры для ликвидации последствий.

Также загрязнения акватории маслянистыми веществами распространились также на территорию нацпарка «Тузловские лиманы».

По данным специалистов, маслянистая пленка на поверхности воды ограничивает доступ кислорода, что отрицательно сказывается на морских организмах. В частности, после шторма была зафиксирована массовая гибель крабов.

Площадь загрязнения на территории Тузловских лиманов составляет около 10 тысяч квадратных метров, мониторинг ситуации продолжается.