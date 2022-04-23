Черное море патрулируют подводные лодки РФ, вооруженные крылатыми ракетами - одесская ОВА

РФ использует подлодки для ракетных ударов по Украине.

Подлодки РФ вышли на патрулирование в Черное море. Они вооружены крылатыми ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщил спикер одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, россияне применяют не менее четырех субмарин в Черном море для нанесения ударов ракетами по территории Украины.

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"Речь идет о российских подлодках проекта 877 "Палтус". Пуск ракет осуществляется с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать", — отметил он.

Издание The Times пишет, что на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину страна-агрессор может использовать подводные лодки в Черном море для запуска крылатых ракет. Как пишет издание, эксперты отмечают, что подлодки класса Кило регулярно пополняют запас ракет большой дальности и боеголовок в российских портах и снова уходят под воду.

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Ранее стало известно, что государство-агрессор перебросило в Черное море дополнительно шесть десантных кораблей, в частности ракетные фрегаты и подводные лодки. Это подтвердила мониторинговая группа BlackSeaNews.

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