Черноморебаевка: военные показали как в очередной раз ударили по врагу на Змеином и уничтожили катер

Военные показали очередное видео, как бьют по позициям врага на оккупированном Змеином.

Оккупанты, несмотря на то, что военные уничтожают их позиции на оккупированном острове Змеиный, продолжают свозить технику туда и дают военным снова их поражать.

Новое видео с отработкой по врагу обнародовало Оперативное командование "Юг"

«Настойчивость рашистов, с которой они реализуют приглашение "Добро пожаловать в ад!", впечатляет», — отмечают военные.

Кроме позиций на видео также зафиксировано уничтожение малого десантного катера типа Серна, уточняют бойцы корреспондентам ТСН.

«Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков... Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам! Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и разбиения упорных усилий врага», добавляют военные.

Настойчивость рашистов, с которой они реализуют приглашение "Добро пожаловать в ад!", впечатляет. https://youtu.be/Dv_gQA6o22U Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков... Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам☄️! Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и разбиения самых упорных усилий врага!!! Опубликовано Оперативное командование "Юг"/Operational Command “South” Суббота, 7 мая 2022 г.

Напомним, что украинские войска перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях и сообщают об освобождении пяти населенных пунктов Харьковщины.