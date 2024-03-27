Черноморский флот идет ко дну: в ВМС назвали, сколько кораблей были уничтожены или выведены из строя

В то же время в ВМС признали, что потоплены только два из около 10 российских ракетоносцев. Там пообещали, что Украина продолжит наносить удары.

Украина за период полномасштабной войны затопила или вывела из строя треть всех военных кораблей России в Черном море. Это нанесло сильный удар по военному потенциалу страны-агрессора.

Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал изданию Associated Press.

Как сообщил Плетенчук, последний удар вечером 23 марта поразил российский десантный корабль "Константин Ольшанский", стоявший в доке в оккупированном Севастополе. Это судно входило в состав ВМС Украины до того, как Россия захватила его во время аннексии Крыма в 2014 году.

Ранее спикер ВМС информировал, что во время удара в тот же день также были повреждены еще два десантных корабля того же типа "Азов" и "Ямал", а еще – корабль разведки "Иван Хурс".

Плетенчук сказал, что атака, устроенная украинскими ракетами "Нептун", также поразила объекты порта Севастополя и нефтебазу.

Отмечается, что российские власти сообщили о массированной украинской атаке на Севастополь в минувшие выходные, однако не признали никакого вреда флоту.

Спикер ВМС отметил, что в результате последней атаки была уничтожена или выведена из строя треть всех военных кораблей, которые были в РФ в Черном море до войны. В то же время Плетенчук признал, что потоплены только два из около 10 российских ракетоносцев. Он пообещал, что Украина продолжит наносить удары.

"Наша конечная цель – полное отсутствие военных кораблей так называемой Российской Федерации в Азовском и Черноморском регионах", – заявил спикер ВМС Украины.

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В статье указывается, что успешные удары украинских дронов и ракет обеспечили значительный подъем морального духа Киева, когда неукомплектованные вооруженные силы сталкиваются с российскими атаками вдоль линии фронта протяженностью более 1000 км.

Этот вызов морскому преимуществу России также помог создать более благоприятные условия для экспорта украинского зерна и других поставок из черноморских портов страны.

Официальные лица в РФ умалчивают большинство претензий Украины, но предварительные потери флота подтвердили российские военные блогеры и медиа. Они жестко критиковали военное руководство за его медленную и неаккуратную реакцию на угрозу.

Напомним, накануне представитель ГУР Минобороны Украины Евгений Ерин сообщил, что после устроенных атак активность Черноморского флота РФ заметно снизилась, флот уже значительно менее боеспособен.

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