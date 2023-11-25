Черноморский флот РФ испытывает проблемы в Новороссийске – подробности от разведки Британии

Британская разведка рассказала о проблемах Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Черноморский флот России, вероятно, сталкивается с логистическими проблемами в Новороссийске. Однако враг постарается ускорить их решение.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Там отметили, что способность Черноморского флота России использовать свою базу в Новороссийске для перезагрузки судов крылатыми ракетами, по всей вероятности, станет существенным фактором оперативной эффективности флота.

В разведке подчеркивают, что Черноморский флот РФ традиционно производил перезарядку крылатых ракет в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

"Учитывая, что этот объект все больше подвергается риску украинскими дальними ударами, Россия, скорее всего, будет считать Новороссийск лучшим альтернативным местом. Однако перемещение и перезагрузка ракет потребует новых процессов доставки, хранения, обработки и загрузки", — говорится в сообщении.

Недавно украинские военные заявили, что Россия приостановила атаки крылатыми ракетами с ракетоносителей из-за логистических проблем в Новороссийске. Отмечается, что Россия, скорее всего, постарается ускорить преодоление этих проблем, чтобы атаковать крылатыми ракеты Украину зимой.

Напомним, аналитики ISW оценили ситуацию на левом берегу Херсона.

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