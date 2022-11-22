Черноморский флот РФ не может чувствовать себя безопасно даже в Новороссийске – британская разведка

В британской разведке рассказали о вызовах для Черноморского флота России.

Черноморский флот России после взрывов на нефтяном терминале в Новороссийске и из-за уязвимости своих десантных кораблей больше не может чувствовать себя безопасно даже на побережье РФ.

Об этом в ежедневном обзоре сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка обращает внимание на то, что 18 ноября российские и украинские СМИ сообщили о нападении на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье России. Рядом с ним находится крупная база Черноморского флота РФ.

Черноморский флот перенес много своих операций на подлодках в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по базе в Севастополе в оккупированном Крыму. Российское командование, скорее всего, будет озабочено угрозами для базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей. Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и играют более важную роль в поставках российских сил в Украину после повреждения Крымского моста в октябре.

"Полные подробности этого инцидента пока неизвестны. Однако любая демонстрация Украиной способности угрожать Новороссийску, скорее всего, станет дальнейшим стратегическим вызовом для черноморского флота. Это также еще больше подорвет и без того уменьшенное морское влияние России в Черном море", — сообщает разведка. .

Взрывы в Крыму и поражение Черноморского флота РФ

В субботу утром 29 октября, около 4:30, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что якобы Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой.

После взрывов в Крыму российские военные передислоцировали часть персонала Черноморского флота РФ в Новороссийск, а также распределили находившуюся в Крыму авиацию по аэродромам на территории России.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что роль Черноморского флота РФ снижена на 70%, поэтому больше не может выполнять боевые задачи.

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