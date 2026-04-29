Черноморский флот РФ ослаб: в ВМС сообщили о ситуации в Крыму

Крым полностью в зоне поражения Сил обороны — Плетенчук

Временно оккупированный Крым фактически полностью находится в зоне поражения Сил обороны Украины, а российские военные вынуждены постоянно маневрировать во избежание ударов.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире «Украинского радио».

По его словам, последние удары по военным объектам РФ в Крыму лишь подтверждают эту тенденцию. В частности, недавно были поражены объекты на базе Черноморского флота в Севастополе, а также нанесены удары по кораблям и авиации, в том числе на аэродроме Бельбек.

«Нужно сразу сделать себе такую заметку, что Крым фактически полностью находится в зоне поражения со стороны, в частности, и Военно-морских сил, и других составляющих Сил обороны Украины», — подчеркнул Плетенчук.

Он отметил, что, несмотря на постоянную угрозу, российские войска вынуждены покидать часть флота на полуострове. Речь идет прежде всего о вспомогательных судах и поврежденных кораблях, требующих ремонта, ведь основная ремонтная база Черноморского флота до сих пор находится именно в Крыму.

«Нельзя перебазировать все сразу в Новороссийск, он тоже не резиновый», — пояснил спикер ВМС.

По словам Плетенчука, российские военные пытаются скрыть корабли, меняя места их стоянки, однако это не спасает от ударов.

«Это актив, фактически элементы военного потенциала нашего врага, поэтому они законные военные цели», — подчеркнул он.

Также он обратил внимание, что боевая активность Черноморского флота существенно снизилась. Пока российские корабли почти не выходят в море, кроме эпизодических запусков крылатых ракет.

Функции флота в значительной степени взяли на себя авиация и беспилотники. Россия активно применяет разведывательные и ударные дроны, а также поднимает авиацию при атаках для ее защиты и участия в противовоздушной обороне.

Тем не менее, угроза со стороны РФ сохраняется, однако возможности Черноморского флота существенно ограничены.

Тем временем в ночь на 29 апреля во временно оккупированном Крыму зафиксирована массированная атака беспилотников на российские военные объекты.

