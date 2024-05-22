Черноморский флот России стал флотилией после уничтожения крейсера "Москва", но есть проблема — Плетенчук

Если говорить о технической стороне, то Черноморский флот РФ можно было называть флотилией с момента потери крейсера "Москва", однако фактически в составе флота еще остается много единиц, среди них есть и носители крылатых ракет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, передает "Униан".

"Если брать чисто технически, флотилией их можно было называть с момента потери крейсера "Москва", как корабля первого ранга. Но это если брать аспекты чисто технические. Фактически, в составе флота еще остается много единиц, среди них есть и носители крылатых ракет". Да, "Циклон" был последним ракетоносителем в Крыму среди других. Но говорить, что группировка полностью отсутствует, или она мала — нет пока.

Он добавил, что у россиян есть другая проблема – фактически невозможность применять имеющийся у них корабельно-катерный состав из-за опасности выходов в Черное море.

"Этот факт мы также наблюдаем", — добавил он.

Напомним, в июле 2023 года ракетный корвет ВМФ России "Циклон" вошел в состав ЧФ России. Через 10 месяцев Украина потопила этот корабль класса "Каракурт" во временно захваченном Севастополе.

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