Черноморский флот бежит с запада Крыма: остается ли угроза от "Калибров"

Часть группировки РФ все еще остается у берегов Крыма и представляет опасность для Украины, говорят в ГУР.

Несмотря на то, что враг забрал часть своего флота от берегов Крыма в Новороссийск, угроза ракетных обстрелов с Черного моря все еще остается.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"В последнее время враг продолжает проводить работы по передислокации Черноморского флота с Крымского полуострова в Новороссийск. Тем не менее, часть группировки остается там. И да, они представляют опасность для Украины, в частности, когда мы говорим о носителе "Калибров", – сказал Юсов.

Он заверил, что эта ситуация внимательно отслеживается Украиной и готовится продолжить различные меры по ослаблению потенциала врага в Черном море.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал сообщение о том, что российский военный флот больше не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма.

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