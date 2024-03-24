"Черноморского флота больше нет": оккупант подтвердил поражение кораблей "Ямал" и "Азов" (аудио)

Российский оккупант Егор Гузенко, известный под псевдо "Тринадцатый", подтвердил уничтожение двух больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" Черноморского флота в Севастополе.

Гузенко опубликовал аудиозапись в своем Telegram-канале, однако позже удалил ее. Однако запись сохранил украинский журналист Денис Казанский.

Так, россиянин рассказал о "очередной трагедии" Черноморского флота.

"Сегодняшней ночью случилась очередная трагедия на Черноморском флоте. Хохлам удалось поразить большие десантные корабли "Ямал", "Азов​​" и один командный центр. Я не знаю, сколько потерь среди личного состава. Но факт остается фактом: Черноморского флота – больше нет", — прокомментировал оккупант.

Напомним, ВСУ сообщили о поражении в Крыму двух больших десантных кораблей — "Ямал" и "Азов". Также было попадание в центр связи и по нескольким объектам инфраструктуры российского Черноморского флота России.

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