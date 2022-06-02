Черному и Азовскому морям грозит радиоактивное загрязнение из-за варварства российской армии — Зеленский

Боевые действия на Донбассе создают угрозу загрязнения подземных вод, в частности из-за затопления шахты, в которой во времена СССР проводили ядерное испытание.

Российская агрессия, ставшая причиной войны в Украине, не только принесла смерть и разрушения нашей стране, но и создала угрозу, в частности, для водных ресурсов части Европы – центра и востока, Черноморского бассейна.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе.

“Характер боевых действий российской армии – откровенно варварский. Они просто уничтожают все. Жестоко бомбят и жилые дома, и промышленные предприятия. В частности, экологически опасные химические производства, металлургические заводы и т.д.”, — подчеркнул президент.

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По его словам, боевые действия на Донбассе еще с 2014 года создали угрозу загрязнения подземных вод. Если продолжится затопление угольных шахт, среди которых шахта "Юнком", в которой в 1979 году был произведен подземный ядерный взрыв, то даже радиоактивное загрязнение может попасть не только в реки Украины, но и в Черное и Азовское моря.

"Невозможно переоценить угрозу, которую российская агрессия создала для водного потенциала всей нашей части Европы – центра и востока, Черноморского бассейна", — подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что одной из важнейших мишеней для российской армии в Украине стали мосты через реки. Для их окончательного разрушения российская армия наносит по несколько ударов подряд.

Напомним, что посредством захватов и обстрелов атомных станций, прицельных попаданий российских ракет по нефтебазам, гектаров сожженного леса и загрязнения наших водоемов россияне совершают экоцид и сокращают украинцам жизнь.

Русские устраивают экоциды: воздух, водоемы, почвы и животные страдают от боевых действий

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