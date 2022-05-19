Черные от российских взрывов, раненые, напуганные и шокированные: донецкие полицейские показали, как спасают жизнь людей (видео)

Полицейские Донецкой области спасают жизнь людей из разрушенного россиянами Лимана. Оккупанты не останавливаются и уничтожают его до основания, целенаправленно бьют по жилым массивам.

Полицейские, подвергая собственные жизни, спасают людей из охваченного огнем города. Силовики оказывают первую домедицинскую помощь, а раненых доставляют в больницу.

Видео о спасении людей опубликовала Национальная полиция Украины.

"Черные от взрыва, раненые, напуганные и шокированные – такими видят гражданских полицейские, которые уже за считанное время выезжают на спасение людей в места обстрелов. Каждая минута может стоить жизни. Полицейские прибывают в места прилетов, чтобы, в первую очередь, помочь людям, оказать первую домедицинскую помощь, безопасно и вовремя доставить раненых в больницу.Полиция работает в усиленном режиме, чтобы спасти каждого!", — отмечают полицейские.

По данным Нацполиции, сегодня, 19 мая, из города эвакуированы 60 человек, одного доставили в больницу. Вчера, 18 мая, в медицинское учреждение в Краматорск правоохранители Лимана отвезли трех человек — их жизнь спасена. Помощь мирным жителям, ставшим мишенью оккупантов, оказывается круглосуточно.

Напомним, российские военные продолжают обстреливать гражданские населенные пункты по всей Украине. В четверг, 19 мая, кафиры из тяжелого оружия ударили по Северодонецку Луганской области. По предварительным данным, в результате вражеского обстрела погибли 12 человек и еще более 40 получили ранения.

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