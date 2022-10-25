Черные сутки в Бахмуте: военным удалось отодвинуть врага от города после жестких обстрелов

Военным удалось отодвинуть врага от Бахмута после жестких обстрелов города, говорится в ТСН.

С ночи и на протяжении всего дня — из танков, артиллерии и реактивных систем залпового оккупанты интенсивно обстреливали гражданские кварталы города и его окрестности.

По всему району загорались пожары, десятки домов, в том числе и жилых, разрушены и повреждены. Областная военная администрация известила о гибели семерых гражданских. В то же время наши защитники, выдержав очередное штурмовое нашествие оккупантов, провели контратаку и смогли отбросить врага от города.

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Про тихие часы, говорят жители Бахмута, они забыли. Еще в сентябре упорные бои и мощные обстрелы происходили преимущественно за городской окраиной. По городу тогда тоже били, но в Бахмуте можно было жить, добавляют люди. Сейчас с каждым днем город пустеет, ведь стреляет русская умышленно, где живут гражданские. Часть людей таки уезжает из Бахмута, и еще большее количество местных, даже под ужасными обстрелами, остаются и часто становятся жертвами рашистов. Погибают на улице, под заборами своих домов и на собственных огородах. “У нас сослуживец бывший на огород вышел, упал и сразу убило. Дело в том, что через две недели его дочь так, а потом и дом сгорел”, — рассказывают местные.

Красноречивее очевидцев о плотности вражеских обстрелов "рассказывают" руины вокруг. С каждым днем разрушенных, уничтоженных огнем и поврежденных построек в Бахмуте только увеличивается.

Очень часто готовят оккупанты по одним и тем же точкам по несколько раз в день. «Сначала здесь, здесь помидоры были, вместе с помидорами все сгорело. А первая – еще вон там, у соседа. Попали как раз "Градами", два пакета они выпустили. Кладут сначала сюда, а потом выше”, — показывают места попадания люди.

Выжить в таком огневом нашествии очень сложно – только накануне рашисты била в Бахмуте семерых людей. Зато украинские защитники утверждают: к вечеру, на нескольких направлениях, врага вышло немного отогнать, подальше от города.

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