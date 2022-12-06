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"Черные запорожцы" и пограничники уничтожили группу оккупантов, которые "собственноруч выкопали себе могилы" (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
168
Время на прочтение
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"Черные запорожцы" и пограничники уничтожили группу оккупантов, которые "собственноруч выкопали себе могилы" (видео)

Фото иллюстративное / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Инженерные войска оккупантов на Донбассе собственноручно выкопали себе могилы.

В Донецкой области пограничники и бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили инженерную группу оккупантов, которые прибыли строить укрепления и хотели использовать экскаватор.

Видео инцидента опубликовала Госпогранслужба.

Аэроразведка 72-й отдельной механизированной бригады предоставила точные координаты минометному подразделению пограничников. Последние в свою очередь успешно выполнили огневую задачу. Меткие прилеты 120-мм мин уничтожили инженерную технику и личный состав захватчиков.

Ранее в ВСУ показали, как тела оккупантов гниют в окопах близ Бахмута. В Минобороны Украины сообщили, что украинские защитники установили за месяц рекорд по уничтожению российских захватчиков.

Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 510 оккупантов и сбили более 60 вражеских крылатых ракет. По состоянию на 6 декабря общие боевые потери врага в Украине составляют 92 200 человек.

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Дата публикации
Просмотры
168
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